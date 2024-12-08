В Черноземье 9 декабря будет облачно, от 0 до -4°С

В понедельник, 9 декабря, в большинстве регионов Черноземья прогнозируется облачность, местами небольшие осадки. Температура будет варьироваться от 0°С до -4°С. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью ожидается облачность, а температура составит -1°C. Днем — облачно, и 0°C.

В Воронеже ночью прогнозируют облачность при температуре -2°C. Днем тоже облачно, а температура составит 0°C.

В Курске ночью будет облачно, температура опустится до -3°C. Днем также прогнозируется облачность, до -2°C.

В Липецке ночью прогнозируют -3°C и облачность с прояснениями. Днем температура воздуха составит -1°C.

В Орле ночью будет облачно с прояснениями, до -2°C. Днем синоптики обещают небольшие осадки при -2°C.

В Тамбове ночью температура опустится до -4°C, будет облачно с прояснениями. Днем обещается облачность, до -4°C.

Егор Якимов