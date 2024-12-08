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обновлено 16:46

На Ямале СК проверяет отравление почти 40 свердловских детей-спортсменов

СУ СК в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа проводит проверку после обращения несовершеннолетних спортсменов с жалобами на отравление, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Спортсмены из Свердловской области приехали в Тарко-Сале на межрегиональные соревнования по конькобежному спорту. После этого в больницу с признаками отравления обратились около 39 детей, некоторые были госпитализированы с тошнотой и рвотой.

Следственный комитет начал проверку по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В ходе нее установят все обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку.

На ситуацию обратил внимание глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Руководителю регионального ведомства Андрею Егорову поручено возбудить уголовное дело и доложить о результатах его расследования.

Анна Капустина

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