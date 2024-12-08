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Сочинский депутат оснастил школу в Запорожской области

Депутат Законодательного собрания Краснодарского края Арменак Тозлян передал образовательное оборудование и материалы школе №1 Васильевки Запорожской области. Учебное заведение получило ноутбуки, принтеры, учебную литературу, книги и канцелярские принадлежности, сообщил парламентарий в своем Telegram-канале.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Господин Тозлян отметил, что детям крайне важно получать поддержку в нынешних сложных условиях. По его словам, школьники таким образом смогут развиваться и двигаться вперед.

Помощь направлена на развитие школьной библиотеки и улучшение условий обучения. Оборудование и материалы доставили накануне новогодних праздников.

Нурий Бзасежев

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