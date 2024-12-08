В Сочи за день родилось 18 детей

За сутки в Сочи родились 18 детей. Всего на Кубани за период с 6 по 7 декабря на свет появились 117 младенцев, сообщает в своем Telegram-канале министр здравоохранения региона Евгений Филиппов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Лидером по рождаемости остается Краснодар — 67 детей. В Армавире зарегистрировали 12 новорожденных, в Новороссийске — 7.

В Каневском районе родилось трое детей, а в Абинском — двое. В Апшеронском и Калининском районах на свет появились по одному ребенку.

Евгений Филиппов поздравил родителей с пополнением и пожелал новорожденным здоровья и счастья.

Нурий Бзасежев