Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Сочи за день родилось 18 детей

За сутки в Сочи родились 18 детей. Всего на Кубани за период с 6 по 7 декабря на свет появились 117 младенцев, сообщает в своем Telegram-канале министр здравоохранения региона Евгений Филиппов.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Лидером по рождаемости остается Краснодар — 67 детей. В Армавире зарегистрировали 12 новорожденных, в Новороссийске — 7.

В Каневском районе родилось трое детей, а в Абинском — двое. В Апшеронском и Калининском районах на свет появились по одному ребенку.

Евгений Филиппов поздравил родителей с пополнением и пожелал новорожденным здоровья и счастья.

Нурий Бзасежев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...