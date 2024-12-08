В Татарстане предпринимателя подозревают в уклонении от налогов на 4 млн рублей

В Татарстане индивидуального предпринимателя подозревают в уклонении от уплаты налога на доходы физических лиц на сумму более 4 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Татарстану.

По версии следствия, в 2022–2023 годах ИП Недопекин М. Ю. внес в налоговые декларации ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с 18 контрагентами. Таким образом, бизнесмен уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц на сумму более 4 млн руб. Сотрудники следствия устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Основной вид деятельности предпринимателя — грузоперевозки. По информации портала Rusprofile, ИП зарегистрирован в Набережных Челнах.

Диана Соловьёва