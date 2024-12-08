Тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал итоги прошедшей половины чемпионата

Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин заявил, что по итогам первой половины сезона чемпионата футбольной РПЛ от результатов игры «хотелось бы большего». Слова футбольного специалиста цитирует «Чемпионат». «Даже при том неудачном отрезке наша игра не соответствовала результату и могли набирать больше очков», - сказал господин Карпин.

Вчера вечером ростовская команда обыграла самарские «Крылья Советов» на домашнем поле со счетом 3:1. Игра прошла в рамках 18 тура Российской премьер-лиги на стадионе «Ростов-Арена». Это был заключительный тур первой половины чемпионата сезона 2024/2025.

В настоящее время «Ростов» с 26 очками находится на седьмой строке в турнирной таблице РПЛ.

Сергей Иванов