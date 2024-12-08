Баскетболистки курского «Динамо» проиграли одноклубницам из Новосибирска

Женский баскетбольный клуб «Динамо» из Курска уступил на выезде новосибирскому «Динамо» в матче Премьер-лиги со счетом 77:68 (21:11, 24:15, 21:18, 11:24).

Наибольший результат в составе курского «Динамо» показали Киара Линскенс (21 очков), Марина Голдырева (13 очков и девять подборов) и Нина Глонти (11 очков и 7 подборов). В результате курское «Динамо» осталось на второй строчке турнирной таблицы с 20 очками.

В следующий раз курянки сыграют с подмосковным «Спарта энд К», занимающим пятое место в турнирной таблице, 12 декабря в домашнем матче в Туле (игры проводят там из-за оперативной обстановки). Матч начнется в 19:00.

Егор Якимов