В 2024 году траты туристов в Тюменской области выросли на 8% до 3,2 тыс. в день

В 2024 году средние траты туристов в Тюмени составили 3 281 руб. в день, пишет «РБК-Тюмень» со ссылкой на региональный департамент потребительского рынка и туризма. За неполные 12 месяцев траты выросли на 8%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В аналогичный период прошлого года расходы туриста в Тюмени в день (без учета расходов на транспорт и средства размещения) составляли 3 019 руб. За 10 месяцев 2024 года Тюменскую область посетили 3 млн туристов.

«Из Архангельской области турпоток по сравнению с прошлым годом вырос на 281%, из Карелии — на 161%, из Мурманской области — на 147%, из Тверской области — на 94%»,— рассказали в департаменте.

Чаще всего в Тюменскую область приезжают из Свердловской, Курганской, Челябинской и Омской областей. Как правило, туристы посещают Тюмень и Тобольск.

Анна Капустина