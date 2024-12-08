7 декабря в Казани задержали 8 водителей в состоянии алкогольного опьянения

В Казани 7 декабря сотрудники ГИБДД задержали 8 водителей в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе ГАИ Казани.

Вчера поступило 131 сообщение о дорожно-транспортных происшествиях. Из них 1 ДТП произошло с пострадавшими. Из-за нарушения требований дорожного знака столкнулись автомобили.

В Казани задержали 8 водителей, не имеющих прав управления машинами. В отдел полиции по подозрению в совершении преступления доставили 4 местных жителей.

Ранее стало известно, что в ДТП в Казани рядом с ТЦ «Парк Хаус» пострадал 9-летний ребенок. Он находился в автомобиле без детского удерживающего устройства.

Диана Соловьёва