В Казани в ДТП пострадал 9-летний ребенок

Сегодня, 7 декабря, в Казани произошло ДТП, в результате которого пострадал 9-летний мальчик, находившийся в автомобиле без детского удерживающего устройства. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Казани.

ДТП произошло около 16:35 напротив дома №46/33 на улице Ямашева, при выезде с территории ТЦ «Парк Хаус» на улицу Мусина. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ 2114, имеющий более 32 лет стажа, при повороте налево нарушил дорожный знак и создал помеху автомобилю «Ситроен», который двигался по улице Мусина.

В «Ситроене» находился 9-летний мальчик, который не был пристёгнут в детское удерживающее устройство. После столкновения ребёнка госпитализировали в медицинское учреждение на машине скорой помощи.

Анар Зейналов