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Сочи стал серебряным призером премии #МыВместе

В Москве подвели итоги Международной премии #МыВместе. Сочи занял второе место среди муниципалитетов в номинации «Территория», сообщает пресс-служба курорта.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Как отметил мэр Сочи Андрей Прошунин, результат стал возможен благодаря многолетнему труду и неустанной активности волонтерских организаций, общественных объединений и жителей города.

В мероприятии приняли участие свыше 20 тыс. представителей со всего мира. Они презентовали проекты в области добровольчества, благотворительности и деятельности некоммерческих организаций.

Нурий Бзасежев

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