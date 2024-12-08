Сочи стал серебряным призером премии #МыВместе
В Москве подвели итоги Международной премии #МыВместе. Сочи занял второе место среди муниципалитетов в номинации «Территория», сообщает пресс-служба курорта.
Фото: пресс-служба администрации Сочи
Как отметил мэр Сочи Андрей Прошунин, результат стал возможен благодаря многолетнему труду и неустанной активности волонтерских организаций, общественных объединений и жителей города.
В мероприятии приняли участие свыше 20 тыс. представителей со всего мира. Они презентовали проекты в области добровольчества, благотворительности и деятельности некоммерческих организаций.