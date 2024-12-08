На М-4 под Красным Сулином сгорело кафе

Сегодня утром на 981-м километре трассы М4 (район Красного Сулина) загорелось придорожное кафе быстрого питания. Об этом сообщает управление МЧС по Ростовской области в своем telegram-канале. На опубликованной видеозаписи с места происшествия видно, что фактически уничтожен красно-белый фасад строения и повреждена крыша.

Пожар охватил площадь около 300 кв. м. Спасатели сообщают, что в тушении здания было задействовано 14 сотрудников, привлечено 4 спецмашины.

Причины пожара не называются. Сведений о пострадавших также нет.

Сергей Иванов