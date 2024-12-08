Прокуратура и СК проверяют информацию о разваливающемся лифте в Челябинске

В Челябинске региональное управление Следственного комитета РФ организовало доследственную проверку по информации о разваливающемся лифте в одном из многоквартирных жилых домов. Кроме того, собственную проверку проводит прокуратура Ленинского района.

По данным пресс-службы СУ СК РФ по Челябинской области, в социальных сетей выявлена публикация о том, что 7 декабря в одном из домов на улице Шота Руставели во время движения стенка лифта упала на восьмилетнего ребенка, часть металлической конструкции задела и его мать.

Проверка проводится по признакам ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья). Следователи изучают техническую документацию по обслуживанию, ремонту и эксплуатации лифтового оборудования в многоквартирном доме.

Прокуратура Ленинского района Челябинска намерена оценить действия управляющей компании и организации, ответственной за содержание лифтового оборудования. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.