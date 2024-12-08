В Сириусе отбирают участников на биофармацевтический саммит

Организаторы Третьего Саммита лидеров биофармацевтической отрасли «Сириус.Биотех» начали прием заявок на участие в мероприятии. Форум пройдет с 21 по 23 мая 2025 года в Сириусе, сообщает пресс-служба администрации федеральной территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Площадка объединит специалистов из университетов, академических институтов и высокотехнологичных компаний, а также студентов и молодых ученых, разрабатывающих инновационные лекарства. Как уточняют власти, мероприятие станет местом для обмена опытом, поиска партнеров и инвесторов.

В программе саммита запланированы лекции о современных технологиях создания и производства медикаментов, обсуждение отраслевых тенденций и демонстрация проектов ведущих команд. Среди спикеров заявлены представители крупнейших фармацевтических компаний России, НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи, НМИЦ имени В. А. Алмазова и Института иммунологии ФМБА России.

Заявки на участие принимаются до 29 апреля.

Нурий Бзасежев