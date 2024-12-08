Сочинского дрифтера оштрафовали за порчу дороги

Сотрудники ГИБДД Сочи привлекли к административной ответственности водителя автомобиля BMW, повредившего дорожное полотно. Нарушителя зафиксировали камеры видеонаблюдения, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как уточнили правоохранители, 25-летний автомобилист выехал на полосу встречного движения и умышленно повредил дорожное покрытие. Полиция также инкриминирует молодому человеку мелкое хулиганство.

В отношении водителя составлены материалы по четырем статьям КоАП РФ: выезд на встречную полосу движения (ч. 4 ст. 12.15), нарушение условий страхования (ч. 2 ст. 12.37), повреждение дорог (ст. 12.33) и мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1).

Нурий Бзасежев