Сегодня в Татарстане до 17 °C, температура днем до 9 °C

В воскресенье, 8 декабря, в Татарстане ожидается похолодание. Ночью и утром в низких местах минимальная температура опустится до 17 °C. Об этом сообщили в прогнозе погоды Гидрометцентра Татарстана.

Минимальная температура воздуха ночью и утром составит от 7 до 12 °C. Днем воздух прогреется до 4 до 9 °C. На дорогах прогнозируют гололедицу.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра республики, 9 декабря ожидается небольшой снег. 10 декабря возможны метель и сильный ветер. Ночью температуры составят 5 до 10°, на востоке — до 14°, днем — 2 до 7°.

Ранее профессор-климатолог Юрий Переведенцев сообщил «Ъ Волга-Урал», что снежный покров в Казани сформируется к середине декабря.

Диана Соловьёва