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В Свердловской области в пожаре погибли два человека

В Свердловской области за прошедшие сутки два человека погибли в пожаре, сообщили в МЧС региона. Всего было потушено 20 пожаров, из них восемь были в жилом секторе.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Среднеуральске вчера, 7 декабря, в пожаре погибли два человека, еще одного спасли с помощью лестницы. Возгорание произошло на площади 20 кв. м в жилом доме. Причиной стал аварийный режим работы электрооборудования. В доме не был установлен пожарный извещатель.

В поселке Гать произошло возгорание в частном доме на площади 42 кв. м, На месте работали 13 пожарных и 3 единицы техники. В Первоуральске горел частный дом площадью 24 кв. м, пожарные ликвидировали огонь за 5 минут.

Пожар произошел в Нижнем Тагиле, там на в неэксплуатируемом здании на площади 15 кв. м загорелся мусор. Это произошло из-за неосторожного обращения с огнем неизвестных лиц. В Екатеринбурге загорелось заброшенное здание на площади 40 кв. м, пожар тоже связан с неосторожным обращением с огнем.

В МЧС уточнили, что в 10% случаев причиной пожара становилось неосторожное обращение с огнем. В ведомстве напомнили, что автономный пожарный извещатель для дома можно приобрести в магазине или на маркетплейсе, он предупредит владельца об опасности и поможет спастись.

Напомним, на прошлых выходных в Екатеринбурге произошел пожар в производственном цехе. Площадь возгорания составила 1,5 тыс. кв. м, обрушилась кровля на площади 400 кв. м. С территории цеха эвакуировались 70 человек, один человек пострадал.

Анна Капустина

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