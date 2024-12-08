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В зоне СВО погиб 41-летний мобилизованный житель Пролетарска

41-летний житель Пролетарска Дмитрий Пересыпкин погиб в зоне проведения специальной военной операции в сентябре 2024 года. Информация о его гибели стала известна только сейчас из местных СМИ. Как пишет пролетарская газета «Наша неделя», у Дмитрия остались жена и две несовершеннолетние дочери.

Фото: «Наша газета»

Фото: «Наша газета»

Дмитрий Пересыпкин получил специальность «тракторист-машинист» в Пролетарском аграрно-технологическом техникуме. Проходил срочную службу в Чечне. Работал на кабельном заводе «Энергия». 27 октября 2022 года мобилизован в зону СВО.

Дмитрий Михеенко

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