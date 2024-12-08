В многоквартирном доме в Елабуге произошел пожар

В Елабуге произошел пожар в пятиэтажном доме по адресу: ул. Окружное Шоссе, д. 45. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

На первом этаже дома загорелась кухня. Пожарные потушили горевшие вещи у окна возле холодильника на площади 8 квадратных метров. Хозяйка квартиры смогла выйти самостоятельно до прибытия пожарных подразделений.

По предварительной информации, причиной возгорания стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

МЧС России напоминает, что нужно использовать исправное электрооборудование, проверять состояние электропроводки, доверять ремонт приборов профессионалам и установить в квартире пожарный извещатель.

Диана Соловьёва