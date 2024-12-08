Глава СКР затребовал доклад об избиении мальчика в ростовской школе

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по информации об избиении несовершеннолетнего в школе Ростова-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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«В социальных медиа сообщается, что в одной из школ Ростовской области старшеклассники избили ученика младшего класса. Следственными органами СК России по данному факту организована процессуальная проверка по ст. 293 УК РФ (халатность)»,— говорится в сообщении СКР.

Господин Бастрыкин поручил руководителю областного СУ СКР Аслану Хуаде доложить ему о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах, а также дать правовую оценку действиям нападавших подростков.

По информации ростовских Telegram-каналов, инцидент произошел в школе № 75 Ростова-на-Дону. Как пишет Don Mash, несколько дней назад семиклассник в шутку надел на одноклассника головной убор розового цвета. Родителей вызвали к директору, дети извинились друг перед другом. А 7 декабря маме подростка прислали видео, на котором старшеклассники бьют ее сына в туалете якобы в отместку за инцидент с шапкой.

Дмитрий Михеенко