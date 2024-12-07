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«КамАЗ» отсудил 100 тысяч рублей за незаконное использование патента

Блок безопасности ПАО «КамАЗ» выявил факт незаконного использования патентованной полезной модели «Диск нажимной сцепления» ЗАО «Тюменский Машиностроительный Завод». После обращения в суд стороны заключили мировое соглашение, по которому нарушитель выплатит компании 100 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «КамАЗ».

В ходе проверки было установлено, что ЗАО «Тюменский Машиностроительный Завод» использовал полезную модель, зарегистрированную по патенту РФ № 168038, принадлежащему ПАО «КамАЗ». Служба судебной работы направила претензию с требованием прекратить использование модели и выплатить компенсацию, однако она осталась без удовлетворения, что стало основанием для обращения в Арбитражный суд Тюменской области.

Судебное разбирательство по делу № А70-19932/2024 завершилось утверждением мирового соглашения. Согласно договорённости, ЗАО «Тюменский Машиностроительный Завод» выплатит 100 тысяч рублей за использование полезной модели «Диск нажимной сцепления» по патенту РФ № 168038.

Анар Зейналов

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