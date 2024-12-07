Сургутский пенсионер передал мошенникам 2,3 млн руб. кредитных денег

65-летний житель пос. Лянтор Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО — Югры) перевел мошенникам 2,3 млн руб., взятых в кредит, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Пенсионеру позвонила девушка, которая представилась сотрудником соцзащиты. Она рассказала, что лицам его возраста полагается выплата в размере 5 тыс. руб. и попросила назвать паспортные данные для ее получения. Пострадавший решил, что это подозрительная просьба, и бросил трубку.

Через 20 минут после звонка мужчина получил сообщение от «специалиста» исполнительного органа в сфере связи, в котором было указано, что ранее ему звонили мошенники, а для получения подробной информации необходимо позвонить по указанному номеру. По телефону ему сообщили, что на него оформлено несколько кредитов по доверенности.

Далее ему позвонил «специалист финансового контроля», который подтвердил информацию о кредитах и сообщил, что деньги пытаются использовать для нарушения законодательства. Он посоветовал оформить кредиты на такие же суммы и перевести на безопасные счета, чтобы вернуть средства.

После оформления кредитов пострадавший сделал семь переводов на общую сумму 2,3 млн руб. По факту инцидента заведено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Анна Капустина