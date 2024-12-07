Возобновляемые источники энергии не способны удовлетворить растущее потребление энергоресурсов как со стороны развивающихся стран, так и со стороны центров обработки данных. Роль ископаемого топлива в обеспечении глобальной энергобезопасности становится стратегической, сказал главный исполнительный директор НК «Роснефть» Игорь Сечин, выступая на Дохийском форуме. По его словам одним из основных вызовов для мировой энергетической отрасли стала беспрецедентная волатильность на энергетическом рынке. «Основная причина — использование энергетики в политических целях. При этом обеспечение энергобезопасности, основной функции энергетики, придается второстепенное значение»,— отметил Сечин в ходе доклада на Дохийском форуме. Для того чтобы повысить уровень жизни населения развивающихся стран хотя бы до половины уровня «золотого миллиарда», проживающего в развитых странах, надо увеличить добычу нефти почти в два раза»,— сказал Игорь Сечин.

Евросоюз и южноамериканский торговый альянс MERCOSUR достигли соглашения о свободной торговле, после переговоров, длившихся более 20 лет. Однако дальнейшее утверждение сделки осложняется решительным противодействием некоторых членов ЕС во главе с Францией. Торговое соглашение потребует одобрения 15 из 27 государств-членов ЕС, представляющих 65% населения сообщества, а также простого большинства голосов в Европарламенте.

Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» (БАС) помог российским производителям освоить выпуск дронов. Однако теперь необходимо переориентировать внимание на рынок услуг, рассказали РИА Новости в ГТЛК. При этом сценарии использования беспилотников различны: от доставки небольших грузов и заканчивая поиском людей. На сегодня БАС уже разработали и протестировали 20 наиболее востребованных сценариев.