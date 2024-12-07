Трое сотрудников «Сочигоргаза» получили условные сроки за взрыв в доме в Сириусе

Трое сотрудников «Сочигоргаза» признаны виновными в халатности, в результате которой в многоквартирном доме в Сириусе произошел взрыв, унесший жизнь человека. Об этом говорится в приговоре Адлерского районного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

В конце декабря минувшего года СМИ сообщили о взрыве в шестиэтажном доме № 26 на ул. Трубачева в Сириусе. Пострадали арендаторы – мужчина и женщина, которые приехали на побережье отмечать Новый год. Позднее стало известно, что спасти женщину не удалось.

В материалах дела говорится, что в 2021 году неустановленные лица без оформления необходимых технических документов построили подземный подводящий газопровод-ввод и осуществили его незаконную врезку в надземный подводящий газопровод среднего давления. После этого на внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование был пущен газ.

Зная о присоединении и ошибочно полагая, что отсутствие этих технических документов исключает необходимость и обязанность обслуживания оборудования, должностные лица «Сочигоргаза» не включили дом в список газифицированных и не внесли его в план ежегодного техобслуживания.

Подсудимые обязаны были организовать и обеспечивать ежегодное проведение осмотра техсостояния подземного и надземного газопроводов-вводов, но не сделали этого, говорится в судебном акте. Это привело к утечке газа и взрыву, в результате которого пострадали люди.

Адлерский суд признал их виновными в халатности и приговорил каждого к двум годам лишения свободы условно. Данных об обжаловании приговора на сайте суда не имеется.

Михаил Волкодав