Хинштейн назвал несправедливым лишение курских переселенцев земли при выплатах

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал «неправильным и несправедливым» лишение курских переселенцев земельных участков в обмен на государственные выплаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Сегодня после того, как житель получает денежную выплату, он лишается права на принадлежащий ему земельный участок. Он переходит в собственность государства, в муниципальную собственность, что, наверное, неправильно и несправедливо»,— сказал господин Хинштейн (цитата по ТАСС).

Он заверил, что у жителей Курской области не возникнет трудностей в коммуникации с ним. Александр Хинштейн также выразил надежду на инициативность и неравнодушие жителей региона.

Назначенный в четверг, 5 декабря, врио губернатора Курской области прибыл в регион. Бывший врио губернатора региона Алексей Смирнов подал в отставку. Министр транспорта и экс-губернатор Курской области Роман Старовойт говорил, что в последнее время у господина Смирнова «возникли проблемы с налаживанием коммуникации с людьми» и мерами поддержки пострадавших от украинского вторжения.

О плохой коммуникации властей с жителями Курской области — в материале «Ъ» «Вице-губернаторов нацелили на большинство».