ХК «Автомобилист» проиграл омскому «Авангарду» в гостях

Хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл омскому «Авангарду» в 33 матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра проходила в Омске и закончилась со счетом 4:2 (3:0;1:1;0:1). Для «Автомобилиста» это четвертое поражение подряд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

У «Автомобилиста» шайбы забросили Владимир Кузнецов и Максим Денежкин. У «Авангарда» отличились: Райан Спунер, Иван Игумнов, Рид Буше (дважды).

После 33 игр у «Автомобилиста» 42 очка, он остался на четвертом месте Восточной конференции КХЛ. У «Авангарда» после 33 матчей 32 очка, команда поднялась на восьмую строчку Восточной конференции.

В предыдущем матче «Автомобилист» проиграл челябинскому «Трактору». Уральское дерби проходило в Челябинске и закончилось со счетом 3:1 (1:1;1:0;1:0).

Следующий матч «Автомобилист» проведет в гостях: 18 декабря сыграет с «Металлургом» в Магнитогорске.

Виталий Красиков