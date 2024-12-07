Концерты Shaman, «НаШествие Дедов Морозов» и «Братья Карамазовы»

В Ярославле и области в период с 7 по 15 декабря состоится «НаШествие Дедов Морозов», пройдут концерты Shaman, групп «Рождество» и «Горшенев» и премьера камерного театра «Братья Карамазовы». Самые яркие события — в афише «Ъ-Ярославль».

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Фото: Евгения Демина, Коммерсантъ Shaman (Ярослав Дронов)

Фото: Евгения Демина, Коммерсантъ

В Ярославском музее-заповеднике с 6 декабря открыта новая выставка «С любовью, на память: из истории ярославских семей». Выставка рассказывает о тех семьях, которые сделали Ярославский музей-заповедник хранителем своей истории. С конца XIX века в музейное собрание на вечное хранение были переданы тысячи семейных реликвий и документов: среди них архивы поэта и краеведа Леонида Трефолева и оперного певца Леонида Собинова. Стоимость билетов — 150 руб.

В КЗЦ «Миллениум» 8 декабря выступит заслуженный артист России Сергей Пенкин. Артист представляет свою 20-ю музыкальную программу. Стоимость билета – от 2,3 до 5 тыс. руб.

8 декабря в Ярославле на «Арене-2000» хоккейный клуб «Локомотив» сыграет с ЦСКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Стоимость билетов — 1,4 тыс. руб.

8 декабря в ДК им. Добрынина покажут спектакль о любви «Иллюзия счастья». В ролях актриса Ольга Ломоносова, заслуженные артистки России Галина Петрова и Агриппина Стеклова. Стоимость билетов — от 2,1 до 4 тыс. руб.

В Ярославском художественном музее 8, 14 и 15 декабря пройдут сборные экскурсии по выставке работ Исаака Левитана, которая открылась 5 декабря. Можно увидеть как ранние работы автора, так и зрелые произведения. Кроме того, 14 декабря пройдет показ фильма «Исаак Левитан» (2010) из цикла авторских программ президента Русского музея В.А. Гусева «Век Русского музея».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка Исаака Левитана в Ярославле

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Выставка Исаака Левитана в Ярославле

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

В «Миллениуме» 9 декабря состоится спектакль «Двое на качелях» с участием актеров Григория Антипенко и Татьяны Арнтгольц. Пьеса повествует о любви двух героев Гитель и Джерри. Она — танцовщица, мучающаяся от язвенной болезни и безденежья, а он — перспективный адвокат, тяжело переживающий развод с женой. Одна случайная встреча становится спасением. Стоимость билета — от 600 до 2500 руб.

11 декабря в филармонии пройдет концерт с песочной анимацией «Вселенная Гарри Поттера». Музыка из культовой серии фильмов «Гарри Поттер» станет основой концертной программы московского камерного оркестра Antonio Orchestra. Стоимость билетов — от 500 до 1400 руб.

В КЗЦ «Миллениум» 12 декабря Татьяна Васильева и Ефим Шифрин представят комедию «Танцуй со мной». История о мужчине и женщине, которые учатся танцевать. Это лирическая комедия, полная ожидания, лукавства, нетерпения, надежды, самолюбия и доверия. Стоимость билетов — от 1,5 до 5 тыс. руб.

12 декабря в Ярославской филармонии состоится концерт «Метель с Валерием Кирилловым». Художественное слово возьмет на себя народный артист России и художественный руководитель Волковского театра Валерий Кириллов, дополнят его музыканты Ярославского академического губернаторского симфонического оркестра под руководством дирижера Василия Валитова. Стоимость билета — от 300 до 1300 руб.

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Фото: Волковский театр Валерий Кириллов

Фото: Волковский театр

13 декабря в баре «Руки Вверх!» выступит группа «Горшенев» — музыкальный проект вокалиста рок-группы «Кукрыниксы» Алексея Горшенева. Музыканты исполнят песни из альбомов «Столкновение» и «Фаворит Солнца», которые в этом году празднуют свое 20-летие. Культовые композиции будут представлены в новых аранжировках. Стоимость билетов — от 2,2 до 4,7 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Солист группы "Горшенев" Алексей Горшенев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Солист группы "Горшенев" Алексей Горшенев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Группа «Рождество», солистом которой является Геннадий Селезнев, выступит в ДК им. Добрынина 13 декабря. Группа прославилась песней «Ты знаешь, так хочется жить». На концерте Геннадий и Ольга Селезневы исполнят известные хиты и новые песни. Стоимость билетов — от 1,4 до 3 тыс. руб.

В Рыбинске 14 декабря пройдет 16-ое «НаШествие Дедов Морозов», в котором примут участие дети, главный Дед Мороз страны и Мороз воевода из Карабихи. В этот же день на площади Дерунова начнет работу каток: воспитанники спортивных школ подготовили ледовый праздник с показательными выступлениями и мастер-классами.

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Фото: Из Telegram-канала Дмитрия Рудакова «НаШествие Дедов Морозов»

Фото: Из Telegram-канала Дмитрия Рудакова

14 и 15 декабря на сцене КЗЦ «Миллениум» пройдут концерты Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman. Артист и исполнитель патриотических песен приезжает в Ярославль с новой сольной программой «Победа!». Со сцены прозвучат известные хиты «Встанем», «Я русский», «Моя Россия» и другие композиции. Стоимость билета – от 4 д 7 тыс. руб.

В Доме Актера 15 декабря состоится премьера спектакля «Братья Карамазовы» в исполнении артистов Ярославского Камерного Театра имени Юрия Ваксмана. Режиссер-постановщик — Виктор Тереля.

«ХХI век многое изменил и нам, как воздух нужен Достоевский, чтобы ответить себе на вопрос: кто мы русские люди? Что для нас самое важное в нашей жизни? Что спасало нас все эти века? Осознание своей греховности – вот спасение для русского человека. Это и есть тема, возможно, самого пронзительного романа Достоевского, и тема нашего спектакля»,— анонсируют спектакль в театре. Стоимость билета — 1,2 тыс. руб.

Алла Чижова