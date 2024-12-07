Концерты Shaman, «НаШествие Дедов Морозов» и «Братья Карамазовы»
Куда сходить в Ярославской области с 7 по 15 декабря
В Ярославле и области в период с 7 по 15 декабря состоится «НаШествие Дедов Морозов», пройдут концерты Shaman, групп «Рождество» и «Горшенев» и премьера камерного театра «Братья Карамазовы». Самые яркие события — в афише «Ъ-Ярославль».
Shaman (Ярослав Дронов)
Фото: Евгения Демина, Коммерсантъ
В Ярославском музее-заповеднике с 6 декабря открыта новая выставка «С любовью, на память: из истории ярославских семей». Выставка рассказывает о тех семьях, которые сделали Ярославский музей-заповедник хранителем своей истории. С конца XIX века в музейное собрание на вечное хранение были переданы тысячи семейных реликвий и документов: среди них архивы поэта и краеведа Леонида Трефолева и оперного певца Леонида Собинова. Стоимость билетов — 150 руб.
В КЗЦ «Миллениум» 8 декабря выступит заслуженный артист России Сергей Пенкин. Артист представляет свою 20-ю музыкальную программу. Стоимость билета – от 2,3 до 5 тыс. руб.
8 декабря в Ярославле на «Арене-2000» хоккейный клуб «Локомотив» сыграет с ЦСКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Стоимость билетов — 1,4 тыс. руб.
8 декабря в ДК им. Добрынина покажут спектакль о любви «Иллюзия счастья». В ролях актриса Ольга Ломоносова, заслуженные артистки России Галина Петрова и Агриппина Стеклова. Стоимость билетов — от 2,1 до 4 тыс. руб.
В Ярославском художественном музее 8, 14 и 15 декабря пройдут сборные экскурсии по выставке работ Исаака Левитана, которая открылась 5 декабря. Можно увидеть как ранние работы автора, так и зрелые произведения. Кроме того, 14 декабря пройдет показ фильма «Исаак Левитан» (2010) из цикла авторских программ президента Русского музея В.А. Гусева «Век Русского музея».
Выставка Исаака Левитана в Ярославле
Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ
В «Миллениуме» 9 декабря состоится спектакль «Двое на качелях» с участием актеров Григория Антипенко и Татьяны Арнтгольц. Пьеса повествует о любви двух героев Гитель и Джерри. Она — танцовщица, мучающаяся от язвенной болезни и безденежья, а он — перспективный адвокат, тяжело переживающий развод с женой. Одна случайная встреча становится спасением. Стоимость билета — от 600 до 2500 руб.
11 декабря в филармонии пройдет концерт с песочной анимацией «Вселенная Гарри Поттера». Музыка из культовой серии фильмов «Гарри Поттер» станет основой концертной программы московского камерного оркестра Antonio Orchestra. Стоимость билетов — от 500 до 1400 руб.
В КЗЦ «Миллениум» 12 декабря Татьяна Васильева и Ефим Шифрин представят комедию «Танцуй со мной». История о мужчине и женщине, которые учатся танцевать. Это лирическая комедия, полная ожидания, лукавства, нетерпения, надежды, самолюбия и доверия. Стоимость билетов — от 1,5 до 5 тыс. руб.
12 декабря в Ярославской филармонии состоится концерт «Метель с Валерием Кирилловым». Художественное слово возьмет на себя народный артист России и художественный руководитель Волковского театра Валерий Кириллов, дополнят его музыканты Ярославского академического губернаторского симфонического оркестра под руководством дирижера Василия Валитова. Стоимость билета — от 300 до 1300 руб.
Валерий Кириллов
Фото: Волковский театр
13 декабря в баре «Руки Вверх!» выступит группа «Горшенев» — музыкальный проект вокалиста рок-группы «Кукрыниксы» Алексея Горшенева. Музыканты исполнят песни из альбомов «Столкновение» и «Фаворит Солнца», которые в этом году празднуют свое 20-летие. Культовые композиции будут представлены в новых аранжировках. Стоимость билетов — от 2,2 до 4,7 тыс. руб.
Солист группы "Горшенев" Алексей Горшенев
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
Группа «Рождество», солистом которой является Геннадий Селезнев, выступит в ДК им. Добрынина 13 декабря. Группа прославилась песней «Ты знаешь, так хочется жить». На концерте Геннадий и Ольга Селезневы исполнят известные хиты и новые песни. Стоимость билетов — от 1,4 до 3 тыс. руб.
В Рыбинске 14 декабря пройдет 16-ое «НаШествие Дедов Морозов», в котором примут участие дети, главный Дед Мороз страны и Мороз воевода из Карабихи. В этот же день на площади Дерунова начнет работу каток: воспитанники спортивных школ подготовили ледовый праздник с показательными выступлениями и мастер-классами.
«НаШествие Дедов Морозов»
Фото: Из Telegram-канала Дмитрия Рудакова
14 и 15 декабря на сцене КЗЦ «Миллениум» пройдут концерты Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman. Артист и исполнитель патриотических песен приезжает в Ярославль с новой сольной программой «Победа!». Со сцены прозвучат известные хиты «Встанем», «Я русский», «Моя Россия» и другие композиции. Стоимость билета – от 4 д 7 тыс. руб.
В Доме Актера 15 декабря состоится премьера спектакля «Братья Карамазовы» в исполнении артистов Ярославского Камерного Театра имени Юрия Ваксмана. Режиссер-постановщик — Виктор Тереля.
«ХХI век многое изменил и нам, как воздух нужен Достоевский, чтобы ответить себе на вопрос: кто мы русские люди? Что для нас самое важное в нашей жизни? Что спасало нас все эти века? Осознание своей греховности – вот спасение для русского человека. Это и есть тема, возможно, самого пронзительного романа Достоевского, и тема нашего спектакля»,— анонсируют спектакль в театре. Стоимость билета — 1,2 тыс. руб.