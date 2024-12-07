Авария на водоводе оставила без воды 28 тысяч жителей Новочеркасска

Прорыв воды в районе Новочеркасского индустриального парка оставил без воды 28 тыс. жителей городских микрорайонов Молодежный и Соцгородок, а также поселков Персиановский, Кадамовский, слободы Красюковской и станицы Кривянской. Об этом в своем Telegram-канале сообщает министр ЖКХ Ростовской области Сергей Орлов.

Попавшие под отключение городские котельные снабдили суточным запасом воды, оставшимся без ресурса местным жителям организован подвоз питьевой воды. На месте работает бригада специалистов ООО «Экотехнологии» из 10 человек и двух единиц техники, устранить аварию планируют сегодня к 18:00. Администрация города направила контролировать ситуацию и.о. начальника управления архитектуры и градостроительства Новочеркасска Даниил Седых – утверждает глава города Юрий Лысенко.

Дмитрий Ковалевский