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В Татарстане установили 500 детекторов транспортных потоков за 141 млн рублей

В Татарстане на дорогах установили 500 детекторов для мониторинга транспортных потоков. На внедрение интеллектуальных транспортных систем (ИТС) в республике потратили более 141 млн рублей, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

ИТС внедряют в городских агломерациях с населением свыше 300 тыс. человек. В Казанской и Набережночелнинской агломерациях установили 19 светофоров с адаптивным управлением, а также модернизировали Единую платформу управления транспортной системой.

За последние четыре года в этих агломерациях установили 88 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, два пункта автоматического весогабаритного контроля, 15 метеостанций, 15 табло с переменной информацией, 200 камер видеонаблюдения и модернизировали 99 светофоров. Также смонтировали 500 детекторов для мониторинга транспортных потоков.

В пресс-службе отметиои, что система включает более тысячи устройств, которые устанавливаются в местах частых ДТП и автоматически передают данные в ГИБДД.

В Казани установлено 485 светофоров, из которых 248 работают в адаптивном режиме, 333 обзорных камеры и 1139 детекторов транспорта. Все они подключены к единому центру управления. В основе развития ИТС в Татарстане — охват перекрестков в центрах агломераций единой системой управления дорожным движением, которая также включает мониторинг, моделирование и прогнозирование транспортных потоков и видеонаблюдение.

В Татарстане внедрение интеллектуальных транспортных систем (ИТС) реализуется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Анар Зейналов

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