В Екатеринбурге похолодает на выходных, а затем вновь потеплеет

Свердловскую область ждет незначительно похолодание 7-9 декабря, следует из данных Telegram-канала «Погода в Екатеринбурге». Сегодня, 7 декабря, согласно прогнозу, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Температура составит от -6 до -8 градусов, ветер - 3-8 м/с с порывами до 10 м/с.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В воскресенье, 8 декабря, ночью ожидается -12°, днем — -9°. В понедельник, 9 декабря, в Екатеринбурге ожидается -13 градусов ночью и -7 днем. Во вторник, 10 декабря, ночью будет -8°, а днем ожидается -5°.

В среду, 11 декабря, согласно прогнозу ночью температура опустится до -7°, а днем составит -4°. В четверг, 12 декабря, ожидается -6° ночью и -2° днем, а в пятницу, 13 декабря, прогнозируют -6° ночью и -4° днем.

Анна Капустина