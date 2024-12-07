В Екатеринбурге похолодает на выходных, а затем вновь потеплеет
Свердловскую область ждет незначительно похолодание 7-9 декабря, следует из данных Telegram-канала «Погода в Екатеринбурге». Сегодня, 7 декабря, согласно прогнозу, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Температура составит от -6 до -8 градусов, ветер - 3-8 м/с с порывами до 10 м/с.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
В воскресенье, 8 декабря, ночью ожидается -12°, днем — -9°. В понедельник, 9 декабря, в Екатеринбурге ожидается -13 градусов ночью и -7 днем. Во вторник, 10 декабря, ночью будет -8°, а днем ожидается -5°.
В среду, 11 декабря, согласно прогнозу ночью температура опустится до -7°, а днем составит -4°. В четверг, 12 декабря, ожидается -6° ночью и -2° днем, а в пятницу, 13 декабря, прогнозируют -6° ночью и -4° днем.