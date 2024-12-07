В Казани экономисты могут зарабатывать до 145 тысяч рублей в месяц

В Казани экономисты, работающие в логистике, могут рассчитывать на зарплату до 145 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает сервис по поиску работы SuperJob, изучивший предложения работодателей в ноябре 2024 года.

В тоже время в Москве максимальная зарплата достигает 220 000 рублей, а в Санкт-Петербурге — 180 000 рублей.

Максимальный заработок в Казани доступны специалистам с опытом работы от 5 лет, знанием BI-систем, навыками автоматизации управленческой отчетности и опытом работы с внешней экономической деятельностью (ВЭД). Работодатели также ценят знание английского языка и опыт экспертизы инвестиционных проектов.

Минимальная зарплата для экономистов в логистических компаниях Казани составляет 40-50 тысяч рублей. Эту сумму могут предложить кандидатам с высшим образованием, знанием основ бухгалтерского и налогового учета, экономического анализа, а также навыками работы с программами «1С», Excel, «КонсультантПлюс» и «Гарант».

Соискатели с опытом работы от года и знанием основ планирования и бюджетирования могут рассчитывать на зарплату от 50 до 55 тысяч рублей. Зарплата в 55-85 тысяч рублей доступна специалистам с навыками экономического анализа инвестиционных проектов, опытом составления бюджета и работы с ERP-системами.

Согласно данным SuperJob, на вакансии экономистов в Казани чаще всего претендуют женщины (80%) в возрасте около 37 лет, и 92% из них имеют высшее образование. Средний стаж работы на последнем месте составляет 3,6 года. 59% соискателей на момент размещения резюме не работали, а 27% кандидатов готовы к переезду.

Ранее сообщалось, что в Казани водители-курьеры также зарабатывают до 145 тысяч рублей в месяц

Анар Зейналов