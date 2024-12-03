В Казани водители-курьеры могут зарабатывать до 145 тыс. руб. в месяц. Средняя зарплата в этой сфере за последний год выросла на 18 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани водители-курьеры зарабатывают до 145 тысяч рублей в месяц

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ В Казани водители-курьеры зарабатывают до 145 тысяч рублей в месяц

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Согласно данным исследования, средняя зарплата пеших курьеров в Казани сегодня составляет 55 тыс. руб., а максимальный доход за год увеличился до 95 тыс. руб. Водители-курьеры зарабатывают в среднем 75 тыс. руб., с возможностью получения до 145 тыс. руб. в месяц.

Вакансий в сфере курьерской доставки в Казани стало больше на 12% за год, а количество резюме увеличилось на 7%. В сезон праздничных закупок число вакансий выросло на 10%, а резюме — на 6%.

За последние четыре года зарплаты курьеров в городах-миллионниках значительно возросли: на 121% для пеших курьеров и на 84% для водителей. В Москве зарплата пеших курьеров с 2020 года увеличилась в два раза, что значительно опережает рост в IT-секторе.

В пресс-службе сервиса отметили, что с увеличением числа заказов и развитием e-commerce, а также распространением самозанятости, службы доставки продолжают повышать зарплаты курьеров. Самозанятость позволяет сервисам доставки экономить на налогах и увеличивать ставки для курьеров.

Анар Зейналов