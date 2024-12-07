В Татарстане продажи новостроек превысили объемы строительства на 30%

В Татарстане с января по октябрь 2024 года продали на 30% больше новых квартир, чем успели построить. Об этом сообщает пресс-служба управления Росреестра по Республике Татарстан.

С начала года на кадастровый учет поставили 11,9 тыс. квартир, в то время как зафиксировано почти 16,9 тыс. сделок с новостройками. В то же время, после завершения программы ипотеки с господдержкой и изменений в семейной ипотеке, темпы продаж по договорам долевого участия снизились примерно в 3 раза. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года продажи на первичном рынке жилья сократились на 17%.

Наибольшая активность наблюдалась с апреля по июнь, когда ежемесячно заключалось свыше 2,7 тыс. договоров. Самым слабым месяцем стал август — менее 1 тыс. сделок.

Анар Зейналов