Татарстанское управление Росгвардии вновь признали лучшим в ПФО

Управление Росгвардии по Татарстану в очередной раз заняло первое место среди территориальных органов Приволжского округа Росгвардии по итогам 2024 года. Об этом стало известно на итоговом военном совете Приволжского округа в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии.

В течение года татарстанские подразделения Росгвардии обеспечивали безопасность на крупных международных мероприятиях, включая саммит БРИКС-2024, KazanForum и Игры будущего.

Второе и третье места заняли Управления по Республике Мордовия и Ульяновской области соответственно.

В пресс-службе отметили, что спецподразделения ОМОН и СОБР участвовали в более чем 13 тысячах операций, в ходе которых было задержано около четырех тысяч подозреваемых в совершении преступлений.

Анар Зейналов