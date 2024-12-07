В Татарстане расходы на новогодний стол одними из самых низких в стране

В Татарстане расходы на новогодний стол составят 7,2 тысячи рублей. Это одна из самых низких сумм по России, уступая лишь Мордовии и Удмуртии, где цена не превышает 7,1 тысячи рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Новогодняя корзина включает продукты для горячего блюда, овощную нарезку, закуски, салаты, фрукты и напитки. В набор входят 2 килограмма курицы, 600 граммов помидоров и огурцов, 800 граммов солений, 400 граммов сыра, 600 граммов мясокопченостей и колбас, а также 800-граммовый торт. Среди напитков — бутылка игристого и столового вина, коньяк, сок и чай. Такой набор рассчитан на 4 человека.

Самыми дорогими новогодними застольями окажутся Чукотка, Камчатка и Магаданская область, где расходы на продукты составят 16, 13,2 и 12,6 тысячи рублей соответственно. В Москве новогодний стол обойдется в 10,5 тысячи рублей, в Хабаровском крае — в 10,3 тысячи.

В 55 регионах России расходы на новогодние угощения варьируются от 8 до 10 тысяч рублей. В 18 регионах стоимость составит от 7 до 8 тысяч рублей. В их числе — Татарстан, Челябинская область и Дагестан, где сумма не превышает 7,9 тысячи рублей.

Минимальные расходы зафиксированы в Чечне и Ингушетии — 6,7 и 6,5 тысячи рублей соответственно. Однако в этих расчетах не учтены траты на алкоголь и сырокопченую колбасу.

Анар Зейналов