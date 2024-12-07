Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Татарстане ожидается мороз до 16 °C и гололедица

В субботу, 7 декабря, в Татарстане ожидаются морозы до -16°C и местами гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

По прогнозам синоптиков, в республике будет облачная погода с прояснениями. Осадков не ожидается, однако ночью и утром местами возможен туман. Ветер южный, юго-восточный, со скоростью 3-8 м/с. Минимальная температура воздуха ночью составит -6…-11°C, а при прояснениях может опуститься до -16°C. Днем температура не превысит -4…-9°C. На дорогах местами возможна гололедица.

Ранее профессор-климатолог Юрий Переведенцев сообщил, что в Казани снежный покров сформируется к середине декабря, когда температура начнет стабильно снижаться после прихода холодного антициклона.

Анар Зейналов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...