В Татарстане ожидается мороз до 16 °C и гололедица

В субботу, 7 декабря, в Татарстане ожидаются морозы до -16°C и местами гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

По прогнозам синоптиков, в республике будет облачная погода с прояснениями. Осадков не ожидается, однако ночью и утром местами возможен туман. Ветер южный, юго-восточный, со скоростью 3-8 м/с. Минимальная температура воздуха ночью составит -6…-11°C, а при прояснениях может опуститься до -16°C. Днем температура не превысит -4…-9°C. На дорогах местами возможна гололедица.

Ранее профессор-климатолог Юрий Переведенцев сообщил, что в Казани снежный покров сформируется к середине декабря, когда температура начнет стабильно снижаться после прихода холодного антициклона.

Анар Зейналов