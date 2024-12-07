Возбуждено дело после ДТП с пьяным водителем и погибшим под Южноуральском

Межмуниципальный отдел МВД России «Южноуральский» возбудил уголовное дело после дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб 61-летний пассажир легкового автомобиля. Устроивший аварию водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Дорожная авария произошла вечером 5 декабря на 4 км автодороги Увельский — Малое Шумаково. По данным следствия, 41-летний пьяный водитель незарегистрированного автомобиля ВАЗ 2110 превысил безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил занос, из-за чего машина съехала в левый кювет и опрокинулась. В результате ДТП на месте происшествия скончался пассажир ВАЗ, который не был пристегнут ремнем безопасности.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Виновник аварии водворен в изолятор временного содержания.