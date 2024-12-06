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Мэру Екатеринбурга, депутатам и чиновникам могут поднять зарплаты с 2025 года

Администрация Екатеринбурга внесла проект в городскую думу, согласно которому у мэра, депутатов и чиновников вырастет зарплата с января 2025 года. Проект решения опубликовала городская дума.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно проекту, ежемесячное денежное поощрение мэра Алексея Орлова с 3,7 оклада увеличат до 4,23. По данным Ura.ru, его зарплата, которая формируется из оклада и допвыплат, с 236 тыс. руб вырастет до 270 тыс. руб (на 34 тыс. руб).

Зарплата спикера гордумы Анны Гурарий и главы Счетной платы Екатеринбурга Александра Гетманчука складывается аналогично. У Анны Гурарий ежемесячное денежное поощрение вырастет почти на 25 тыс. руб, а у Александра Гетманчука — на 18,6 тыс. руб.

Подчиненным мэра увеличат ежемесячные надбавки за особые условия труда и муниципальной службы с 7,2 до 8,4 оклада. За выслугу лет надбавка увеличится с четырех до 4,8 окладов, а за классный чин с двух до трех.

Напомним, в прошлом году городская дума подняла зарплату Алексею Орлову с 217,2 тыс. руб. до 236,4 тыс. руб. (на 19,2 тыс. руб.), а Анне Гурарий на 13,8 тыс. руб. (до 184 тыс. руб.).

Ксения Тарских

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