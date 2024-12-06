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Ростов станет точкой маршрута для нового круизного лайнера

Минтранс создаст маршрут для нового круизного судна, который соединит морские порты Астрахани и Махачкалы с Ростовом и Волгоградом. Об этом информирует пресс-служба Министерства транспорта России.

Курсировать по маршруту будут круизные лайнеры «Карелия» класса «река-море», строящиеся на нижегородском заводе. Спустить три таких судна на воду готовятся в 2025-2026 году. Как отмечают в ведомстве, это решение поможет увеличить турпоток как в Прикаспийской регионе, так и в низовьях Волги.

Дмитрий Ковалевский

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