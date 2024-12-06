В Тюмени открыли ледовый каток «Рубиновец»

Губернатор Тюменской области Александр Моор вместе с заместителем председателя Правительства РФ Дмитрием Чернышенко открыли ледовый каток «Рубиновец» в Тюмени, сообщил глава региона в своем telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Информационный центр правительства Тюменской области Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

По его словам, на нем можно будет заниматься хоккеем, следж-хоккеем, фигурным катанием. «Рубиновец» — первый тюменский каток, где будет постоянная разметка для керлинга. В здании есть тренажерный зал, снаружи — баскетбольная площадка и открытый ледовый корт.

«Спорткомплекс "Рубиновец" общей площадью свыше 4 тыс. кв. м. построен за год и девять месяцев. Он предназначен для проведения круглогодичных тренировок и соревнований на льду, в том числе – для спортсменов-инвалидов»,— рассказали в инфоцентре правительства области.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что в Тюменской слободе откроют каток площадью 6,5 тыс. кв. м. Каток в форме сердца станет самым большим в Уральском федеральном округе.

Ксения Тарских