Светлана Камбулова упрекнула таганрожцев в игнорировании сигналов тревоги
Глава Таганрога Светлана Камбулова раскритиковала безответственное поведение некоторых горожан, игнорирующих сигналы воздушной тревоги. Во время прямого эфира в соцсетях администрации города она призвала жителей Таганрога оперативно реагировать на сообщения об опасности и ознакомиться с правилами поведения в случае угрозы.
«Когда сирена была запущена, мы как шли по улицам, так и продолжали идти. Как ехали на машинах, так и продолжали ехать», — высказалась госпожа Камбулова.
При этом глава Таганрога ответила на жалобы горожан о том, что сигнал тревоги срабатывает не всегда, и о некоторых атаках население узнает только из публикаций в СМИ и официальных источников. По ее словам, сирены включают только в тех случаях, когда существует угроза мирному населению.
В городе приспособлены под укрытия 387 подвальных помещений, адреса которых размещены на сайте администрации муниципалитета. Однако Светлана Камбулова признала, что во время воздушной тревоги не все из них оказались вовремя открыты.