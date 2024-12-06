Светлана Камбулова упрекнула таганрожцев в игнорировании сигналов тревоги

Глава Таганрога Светлана Камбулова раскритиковала безответственное поведение некоторых горожан, игнорирующих сигналы воздушной тревоги. Во время прямого эфира в соцсетях администрации города она призвала жителей Таганрога оперативно реагировать на сообщения об опасности и ознакомиться с правилами поведения в случае угрозы.

«Когда сирена была запущена, мы как шли по улицам, так и продолжали идти. Как ехали на машинах, так и продолжали ехать», — высказалась госпожа Камбулова.

При этом глава Таганрога ответила на жалобы горожан о том, что сигнал тревоги срабатывает не всегда, и о некоторых атаках население узнает только из публикаций в СМИ и официальных источников. По ее словам, сирены включают только в тех случаях, когда существует угроза мирному населению.

В городе приспособлены под укрытия 387 подвальных помещений, адреса которых размещены на сайте администрации муниципалитета. Однако Светлана Камбулова признала, что во время воздушной тревоги не все из них оказались вовремя открыты.

Дмитрий Ковалевский