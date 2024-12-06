В Таганроге выявили нарушения при расходовании бюджетных средств

Контрольно-счетная палата Ростовской области выявила нарушения при исполнении бюджета Таганрога в 2023-2024 годах. Администрация города платила подрядчикам деньги за невыполненные работы, не закупала жилье для детей-сирот, а также допустила значительный рост муниципального долга — сообщает пресс-служба донского правительства.

После проверки подрядные организации, занимавшиеся строительством детского сада по ул. Адмирала Крюйса, 25-а и капремонтом МАУ «ГДК» по улице Петровской, 104-1, вернули в бюджет Таганрога 3,5 млн руб., которые приняли за невыполненную часть работ. Как именно в администрации устранили допущенные нарушения при расходовании средств на бесплатное обучение детей в школах и предоставление квартир сиротам — не уточняется, однако в правительстве утверждают, что эти программы приведены в порядок.

Администрации предстоит взыскать недополученные доходы и просроченную дебиторскую задолженность по аренде в размере 7,3 млн руб. и 16,9 млн руб. соответственно. Палата составила четыре протокола об административных правонарушениях, три из которых закончились предупреждениями, одно — штрафом в размере 10 тыс. руб., еще 11 должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, контрольно-счетная палата указала на то, что за семь лет муниципальный долг Таганрога вырос в 1,8 раз, достигнув почти 2 млрд руб. Это влечет за собой риски и увеличение бюджетных расходов на обслуживание займа в будущем.

За 11 месяцев этого года Таганрог привлек в городскую казну 10,7 млрд руб. — следует из документов, опубликованных донским минфином.

Дмитрий Ковалевский