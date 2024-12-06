Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Таганроге выявили нарушения при расходовании бюджетных средств

Контрольно-счетная палата Ростовской области выявила нарушения при исполнении бюджета Таганрога в 2023-2024 годах. Администрация города платила подрядчикам деньги за невыполненные работы, не закупала жилье для детей-сирот, а также допустила значительный рост муниципального долга — сообщает пресс-служба донского правительства.

После проверки подрядные организации, занимавшиеся строительством детского сада по ул. Адмирала Крюйса, 25-а и капремонтом МАУ «ГДК» по улице Петровской, 104-1, вернули в бюджет Таганрога 3,5 млн руб., которые приняли за невыполненную часть работ. Как именно в администрации устранили допущенные нарушения при расходовании средств на бесплатное обучение детей в школах и предоставление квартир сиротам — не уточняется, однако в правительстве утверждают, что эти программы приведены в порядок.

Администрации предстоит взыскать недополученные доходы и просроченную дебиторскую задолженность по аренде в размере 7,3 млн руб. и 16,9 млн руб. соответственно. Палата составила четыре протокола об административных правонарушениях, три из которых закончились предупреждениями, одно — штрафом в размере 10 тыс. руб., еще 11 должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, контрольно-счетная палата указала на то, что за семь лет муниципальный долг Таганрога вырос в 1,8 раз, достигнув почти 2 млрд руб. Это влечет за собой риски и увеличение бюджетных расходов на обслуживание займа в будущем.

За 11 месяцев этого года Таганрог привлек в городскую казну 10,7 млрд руб. — следует из документов, опубликованных донским минфином.

Дмитрий Ковалевский

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...