Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Доходы бюджета Ростовской области с начала года составили 296 млрд рублей

Доходы консолидированного бюджета Ростовской области за 11 месяцев текущего года составили 296 млрд руб. Доходы за ноябрь 2024 года — 23,1 млрд руб. Поступления в региональную казну с начала года составляют 300,4 млрд руб. (за ноябрь 23,2 млрд руб.). Выплаты из бюджета за 11 месяцев — 4,4 млрд руб. (за ноябрь — 87,2 млн руб.). Такие данные содержатся в опубликованных на официальном сайте ростовского минфина документах.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Доходы бюджета Ростова-на-Дону за 11 месяцев этого года составляют 56 млрд руб. (за ноябрь — почти 6,2 млрд руб.). Доходы Таганрога — 10, 7 млрд руб., Новочеркасска — 6,55 млрд руб., Новошахтинска — 3,9 млрд руб., Волгодонска — 6 млрд руб., Батайска — 4,9 млрд руб., Зверева — 1 млрд руб., Донецка — 2,2 млрд руб., Гукова — 2,1 млрд руб., Шахт — 8,2 млрд руб., Азова, 4,5 млрд руб.

Дмитрий Михеенко

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...