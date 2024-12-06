Доходы бюджета Ростовской области с начала года составили 296 млрд рублей

Доходы консолидированного бюджета Ростовской области за 11 месяцев текущего года составили 296 млрд руб. Доходы за ноябрь 2024 года — 23,1 млрд руб. Поступления в региональную казну с начала года составляют 300,4 млрд руб. (за ноябрь 23,2 млрд руб.). Выплаты из бюджета за 11 месяцев — 4,4 млрд руб. (за ноябрь — 87,2 млн руб.). Такие данные содержатся в опубликованных на официальном сайте ростовского минфина документах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Доходы бюджета Ростова-на-Дону за 11 месяцев этого года составляют 56 млрд руб. (за ноябрь — почти 6,2 млрд руб.). Доходы Таганрога — 10, 7 млрд руб., Новочеркасска — 6,55 млрд руб., Новошахтинска — 3,9 млрд руб., Волгодонска — 6 млрд руб., Батайска — 4,9 млрд руб., Зверева — 1 млрд руб., Донецка — 2,2 млрд руб., Гукова — 2,1 млрд руб., Шахт — 8,2 млрд руб., Азова, 4,5 млрд руб.

Дмитрий Михеенко