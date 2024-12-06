ФК «Ростов» на домашнем поле сыграет против «Крыльев Советов»

В субботу на стадионе «Ростов-Арена» футбольный клуб «Ростов» сыграет против самарского клуба «Крылья Советов». Матч начнется в 16:30.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Футболисты сразятся в матче российской премьер-лиги. В турнирной таблицы соревнования ФК «Ростов» находится на седьмом месте с 23 очками, их ближайшие соперники — на 10 месте с 18 очками.

С 2020 года команды играли против друг друга семь раз, пять матчей закончились победами «Ростова», два матча — победами «Крыльев Советов».

Кристина Федичкина