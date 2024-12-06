С рэпера Гуфа сняли электронный браслет

Рэперу Алексею Долматову, известному как Гуф, изменили меру пресечения в виде запрета определенных действий в рамках уголовного дела о грабеже (ст. 161 УК РФ), сообщили ТАСС в правоохранительных органах. После изменения меры пресечения с него сняли электронный браслет. Адвокат рэпера Сергей Жорин подтвердил агентству информацию, однако воздержался от других комментариев.

Против рэпера возбудили уголовное дело из-за инцидента в бане в Апрелевке (Наро-Фоминский округ Московской области). «РИА Новости» сообщало со ссылкой на адвоката рэпера, что брат администратора заведения пытался снять на телефон господина Долматова. Гуф попросил удалить видеозапись, на это снимавший ответил, что удалил ролик, и передал телефон певцу. Правоохранительные органы оценили эти действия как грабеж.

Суд Наро-Фоминска назначил рэперу и его другу Геворку Саруханяну запрет определенных действий. Гуфа также госпитализировали для прохождения реабилитации. В ноябре сообщалось, что рэпер выступил на сцене VK Stadium в Москве с электронным браслетом на ноге.