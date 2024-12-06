Песни Егора Летова, Гаага и рисунки на люках

На следующей неделе в Нижнем Новгороде пройдут лекции о музее в Гааге и нижегородских люках, откроется адаптированная для слабовидящих выставка о цветах, а на концертных площадках прозвучит музыка немецких романтиков и песни «Гражданской обороны». О наиболее заметных культурных событиях — в обзоре «Ъ-Приволжье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Памятник Булату Окуджаве на Старом Арбате в Москве

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Памятник Булату Окуджаве на Старом Арбате в Москве

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

7 декабря на площадке «Территория эмоций» в парке «Швейцария» пройдет очередная встреча читательского клуба Анны Медведевой. В этот раз она будет посвящена творчеству советского поэта и прозаика Булата Окуджавы. Начало в 11:00, вход по регистрации.

7 декабря в Музее моды и портновского искусства на улице Сергиевской пройдет экскурсия с хранителем и мастер-класс по ручной набойке на ткани. Начало в 12:00, билет стоит 1 тыс. руб.

7 декабря в Пакгаузах на Стрелке состоится концерт «Вокальная музыка немецких романтиков». Солисты Татьяна Иващенко (сопрано), Елена Сизова (сопрано), Светлана Ползикова (сопрано), Сергей Писарев (тенор), Дмитрий Белянский (тенор), Евгений Фан (баритон), Александр Воронов (бас), Софья Журкина (фортепиано) и женский хор Нижегородского театра оперы и балета под управлением дирижера Арины Мирсаетовой исполнят композиции Шуберта, Брамса и Регера. Начало в 19:00, билеты — от 1 до 3 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Егор Летов во время концерта

Фото: Александр Течинский, Коммерсантъ Егор Летов во время концерта

Фото: Александр Течинский, Коммерсантъ

7 декабря в МТС Live Холл (бывший «Юпитер») на Октябрьской площади состоится концерт памяти поэта и музыканта Егора Летова. Главные хиты группы «Гражданская оборона» исполнит симфонический оркестр и хор, основным вокалистом станет Павел Пламенев. Концерт посвящен 60-летию со дня рождения Летова и 40-летию группы. Начало в 19:00, билеты — от 3 до 5,8 тыс. руб.

8 декабря в главном доме усадьбы Гусевых на Славянской улице «Заповедные кварталы» организуют мастер-класс «Игрушка с историей». Мастерица Наталья Коваль покажет, как сделать новогоднюю ватную игрушку, и расскажет об обычаях подготовки к зимним праздникам более ста лет назад. Мероприятие начнется в 11:00, билет стоит 1,8 тыс. руб.

11 декабря в Русском музее фотографии откроется выставка о цветах «Botanical reference» (Ботанический справочник), адаптированная для незрячих и слабовидящих людей. Фотохудожник Саша Дёма и куратор Юлия Травникова составили экспозицию из нескольких видов объектов: фотография, тактильный макет к ней, этикетка, доступная в шрифте Брайля, колбы с эфирными маслами или цветами, соответствующими цветам на изображении. Выставка будет работать до 20 января. Посетить ее можно по единому билету в музей. Обычный стоит 300 руб., льготный — 150 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посетители Русского музея фотографии

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Посетители Русского музея фотографии

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

11 декабря на площадке «Территория эмоций» в парке «Швейцария» пройдет вечер киноискусства. На примере готического романа английской писательницы Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей» и фильма «Красавица для чудовища» (2017) участники обсудят тему женщины в литературе и узнают историю создания произведения. Мероприятие начнется в 17:00, вход свободный, по регистрации.

12 декабря в арт-пространстве «Кинофактура» пройдет обсуждение романа английской писательницы Агаты Кристи «Убийство в "Восточном экспрессе"» и его экранизаций 1974, 2010 и 2017 годов. Проект ведут драматург Иван Бочарников и литературный эксперт Дарья Щукина. Начало в 19:00, вход свободный.

12 декабря в Milo Concert Hall на улице Родионова с концертом выступит российская рок-группа Lumen. Тур посвящен двадцатилетию второго в дискографии альбома «Три пути». Концерт начнется в 19:00, билеты — от 1,8 до 7 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

13 декабря в Арсенале в кремле культуролог Римма Газе прочитает лекцию «Гаага. Маурицхёйс. "Девушка с жемчужной сережкой"». Специалист расскажет, как выглядят подлинники Рембрандта, Вермеера и Франца Хальса, бывают ли дворцы уютными и какие там потолки. Лекция начнется в 19:00, билет стоит 500 руб.

13 декабря «Заповедные кварталы» проведут лекцию «Люкография». Экскурсовод и краевед Антон Марцев расскажет, как люки появлялись в Нижнем Новгороде, чем отличаются рисунки на их крышках и почему. Участники смогут сделать оттиск на бумаге с одного из исторических люков Трехсвятского квартала. Мероприятие начнется в 19:00 на улице Славянской, 4. Билет стоит 1,8 тыс. руб.

Подготовила Елена Ковалева