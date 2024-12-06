Жителя Новошахтинска арестовали по подозрению в насилии в отношении полицейского

В Новошахтинске возбуждено уголовное дело на местного жителя, которого подозревают в применении насилия в отношении инспектора ДПС (ст. 318 УК РФ). Фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области в своем Telegram-канале.

По версии следствия, в ноябре текущего года водитель автомобиля «Тойота Камри», игнорируя законные требования сотрудника полиции и желая скрыться, неожиданно привел в движение транспортное средство. В результате инспектор ДПС получил телесные повреждения.

Сейчас следователями выполняются действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Ева Китаева