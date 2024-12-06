В Ростовской области зарплата в промышленности выросла на 22% в 2024 году

Заработная плата работников в сфере промышленности выросла на 22% с начала года в Ростовской области. Об этом сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на заместителя министра промышленности и энергетики региона Гургена Малхасяна.

По его словам, также в текущем году выросли инвестиции в промышленность на треть. Индекс промпроизводства в Ростовской области составляет 107,2% в 2024 году, что опережает среднероссийский показатель.

Одним из самых важных направлений развития промышленности в регионе является создание и развитие инфраструктурных проектов — индустриальных парков, технопарков, кластеров и особых экономических зон.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о том, что резидент особой экономической зоны «Ростовская» ООО «Завод Градиент» приступит к строительству производства весной 2025 года.

Ева Китаева