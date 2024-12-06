«Завод Градиент» начнет строительство в ОЭЗ «Ростовская» весной 2025 года

Резидент особой экономической зоны «Ростовская» ООО «Завод Градиент» приступит к строительству производства весной 2025 года. Об этом «Ъ-Ростов» рассказал директор компании Христофор Джибгашвили.

«Сейчас у нас есть площадка, приобретенная в особой экономической зоне. И мы ведем генеральное проектирование сервисного здания и объекта в целом», — сообщил бизнесмен.

По его словам, команда заинтересовалась площадкой производственно-промышленной зоны «Ростовская» сразу после объявления о ее создании. О заключении договора размещения стало известно в ноябре. Основными преимуществами территории ОЭЗ Христофор Джибгашвили назвал ее расположение вблизи Новочеркасска — города с богатым кадровым ресурсом и большим количеством специалистов. Кроме того, предприниматель отметил востребованность льготных послаблений, предоставляемых резидентам «Ростовской», и ее транспортную доступность.

Согласно постановлению Правительства России, организации, разместившие производственные мощности в ПП ОЭЗ «Ростовская», освободят от таможенных платежей, а также на первые пять лет — от уплаты налога на прибыль в казну региона и земельного налога, от уплаты налога на имущество — на первые 10 лет. Налог на прибыль в федеральный бюджет снизят до 2%, в том числе, после повышения ставки в следующем году.

Дмитрий Ковалевский