В Сочи проверили 235 предприятий на доступность для маломобильных жителей

В Сочи в рамках мониторинга доступности для маломобильных граждан в 2024 году проверили 235 объектов потребительской сферы. Рабочая группа провела выездное заседание 6 декабря, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В ходе мониторингового мероприятия на предмет доступности объектов потребительской сферы для маломобильных граждан рабочая группа посетила предприятия по улице Навагинской. Здесь проверили 22 объекта. Специалисты выявили замечания, после чего руководители предприятий получили рекомендации по улучшению доступности для маломобильных граждан.

«Ъ-Сочи» писал, что курорт вошел в топ-15 инклюзивных направлений России. Аналитики выяснили, что в городе порядка 36% локаций доступны для людей с ограниченными возможностями. Аэропорт Сочи с января по сентябрь 2024 года принял 22 тыс. человек с ограниченными возможностями, что на 19% больше, чем годом ранее.

Вячеслав Рыжков